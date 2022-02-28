فرنسا: يجب انهاء محادثات الاتفاق النووي مع ايران هذا الاسبوع

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، آن كلير ليجيندر، ان "هناك بالفعل ضرورة ملحة لإنهاء المفاوضات هذا الأسبوع".من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم، إن "إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 "أمر ممكن إذا اتخذت القوى الغربية قرارا سياسيا لحل 3 قضايا رئيسية لا تزال عالقة"، وذلك مع دخول المحادثات بين طهران والقوى العالمية مرحلة حاسمة.وحدد زاده، القضايا العالقة المتبقية قائلا: "إنها تتعلق بمدى إلغاء العقوبات، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وحل الأسئلة المتعلقة بآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة، ولكن غير المعلنة في إيران".فيما أكدت عدة تسريبات دبلوماسية، أن "المحادثات دخلت مرحلة حاسمة، بل وقد تكون أشرفت على الانتهاء، فقد ذهبت التسريبات إلى حد تحديد بعض تفاصيل الاتفاق، متوقعة أن تتضمن تبادل سجناء بين واشنطن وطهران قريبا. فأولوية إيران كانت ولا تزال المطالبة بإلغاء العقوبات على قطاعي النفط والمصارف التي تشل اقتصاد البلاد. كما تصر أيضا على رفع القيود المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب".