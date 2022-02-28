الامم المتحدة: فكرة حدوث صراع نووي لا يمكن تصورها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، في جلسة طارئة للجمعية العامة للمنظمة الدولية ، بشأن أوكرانيا، إن فكرة حدوث صراع نووي "لا يمكن تصورها على الإطلاق".
وقال غوتيريش ان "القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف"، مشيرا إلى أن "العاصمة الأوكرانية محاصرة من كافة الجهات".
و تابع: "مئات آلاف الأوكرانيين فروا خارج حدود بلدهم"، مبيناً أن "الأمم المتحدة لن تتخلى عن الشعب الأوكراني".
وأضاف ان "نافذة الحوار بشأن أوكرانيا يجب أن تبقى مفتوحة رغم الحرب"، مؤكدا على وجوب احترام سيادة أوكرانيا وحماية أراضيها".