الامم المتحدة: فكرة حدوث صراع نووي لا يمكن تصورها

وقال غوتيريش ان "القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف"، مشيرا إلى أن "العاصمة الأوكرانية محاصرة من كافة الجهات".و تابع: "مئات آلاف الأوكرانيين فروا خارج حدود بلدهم"، مبيناً أن "الأمم المتحدة لن تتخلى عن الشعب الأوكراني".وأضاف ان "نافذة الحوار بشأن أوكرانيا يجب أن تبقى مفتوحة رغم الحرب"، مؤكدا على وجوب احترام سيادة أوكرانيا وحماية أراضيها".