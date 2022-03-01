ممثلو "الأمن والتعاون في أوروبا" يغادرون مقرهم في لوغانسك بإتجاه روسيا

وقال ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، إن "جميع المركبات الـ 43 التابعة لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تغادر أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي وقت سابق، ذكر المركز التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقريره اليومي أن فرق المراقبة في دونيتسك ولوغانسك كانت تنتظر الإجلاء عبر روسيا. قبل ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا شميد، إنها قررت إخراج جميع أعضاء بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.