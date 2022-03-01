بولندا تعلن عن عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا

وأفاد حرس الحدود البولندي بأن "أفراد حرس الحدود منذ 24 فبراير، سمحوا بمرور أكثر من 377400 شخص فروا من أوكرانيا التي مزقتها الحرب عند المعابر الحدودية مع أوكرانيا".وأشير في هذا السياق إلى أن أكثر من 100000 شخص دخلوا يوم الاثنين 28 فبراير بولندا من أوكرانيا، فيما دخل 24000 آخرين صبيحة يوم الثلاثاء.وذكر في هذا السياق أيضا أن الأشخاص الساعين للوصول إلى بولندا من أوكرانيا ينتظرون في طوابير من 15 ساعة إلى عدة أيام، فيما يستفيد العديد من الوافدين من خدمات مراكز الاستقبال الخاصة باللاجئين، والتي تنظم إقامتهم في مناطق مختلفة من البلاد، ويجري استقبال البعض من قبل العائلة والأصدقاء.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم 21 فبراير، استجابة لطلب بالاعتراف بالسيادة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، على مراسيم ذات صلة، وأعلن فجر 24 فبراير بدء عملية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا والتخلص من النازية، فيما شددت وزارة الدفاع الروسية على أنها لا توجه أي ضربات لأهداف مدنية.