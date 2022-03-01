موسكو وأبو ظبي يبحثان التنسيق في اتفاق "أوبك+"

وذكرت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله، إن "الرئيس بوتين وولي عهد أبوظبي عبرا عن الالتزام بالتنسيق في إطار اتفاق "أوبك+".كما نقل موقع "سبوتنيك" عن المتحدث باسم الكرملين القول، إن "بوتين وولي عهد أبو ظبي أكدا عزمهما على مواصلة التنسيق للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية".يذكر أن تحالف "أوبك+" والذي يضم 23 دولة، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، سيجتمع في 2 آذار ، وسط شواهد على زيادة في الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المجموعة مثل البرازيل وكندا.وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار الاضطرابات في أوروبا والحرب الدائرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مع استمرار إعلان دول العالم عن عقوبات جديدة على موسكو.