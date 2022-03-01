المدرسة الرقمية في 5 دول... منها العراق!

بشرى سارّة إلى الطلاب الذين يواجهون صعوبة في الالتحاق بالمدارس النظامية زفّها حاكم دبي.



وتشمل المرحلة التشغيلية الأولى لهذه المدرسة 5 دول: مصر والأردن والعراق وموريتانيا وكولومبيا.

أمّا المستفيدون في البداية فهم 20 ألف طالب مع التطلّع إلى مضاعفة العدد للوصول إلى مليون طالب منتسب للمدرسة خلال 5 سنوات، بحسب ما أوضحه بن راشد.

وتضم "المدرسة الرقمية" 120 مركز تعلم رقمي، و500 معلم في مرحلتها الأولى، وشراكات مع 30 منظمة دولية. خلال فعالية خاصة عقدت في معرض "إكسبو 2020 دبي"، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرحلة التشغيلية الأولى لمشروع ‏‏"المدرسة الرقمية".وتشمل المرحلة التشغيلية الأولى لهذه المدرسة 5 دول: مصر والأردن والعراق وموريتانيا وكولومبيا.أمّا المستفيدون في البداية فهم 20 ألف طالب مع التطلّع إلى مضاعفة العدد للوصول إلى مليون طالب منتسب للمدرسة خلال 5 سنوات، بحسب ما أوضحه بن راشد.وتضم "المدرسة الرقمية" 120 مركز تعلم رقمي، و500 معلم في مرحلتها الأولى، وشراكات مع 30 منظمة دولية.

وتعتبر أول مدرسة رقمية متكاملة، توفر التعليم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة بطريقة يستطيع الطلاب الانضمام إليها أينما كانوا، مع اعطاء الأولوية للفئات المجتمعية الأقل حظاً والمحرومين واللاجئين في المجتمعات العربية والعالم.

أمّا في ما يخصّ المنهج الذي تعتمده، فهي توفر الدروس الرقمية في مواد الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، والحاسوب، وغيرها، بـ ٣ لغات بصورة مبدئية، هي اللغة العربية والفرنسية والإسبانية.

أطلقنا اليوم المرحلة التشغيلية من المدرسة الرقمية ضمن مبادراتنا الإنسانية للطلاب الذين يواجهون صعوبة الالتحاق بالمدارس النظامية .. البداية ب٢٠ ألف طالب .. والهدف مليون طالب خلال خمس سنوات pic.twitter.com/NLrPQLxWRZ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 28, 2022