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المدرسة الرقمية في 5 دول... منها العراق!

دوليات

2022-03-01 | 08:37
المدرسة الرقمية في 5 دول... منها العراق!
714 مشاهدة

بشرى سارّة إلى الطلاب الذين يواجهون صعوبة في الالتحاق بالمدارس النظامية زفّها حاكم دبي.

خلال فعالية خاصة عقدت في معرض "إكسبو 2020 دبي"، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرحلة التشغيلية الأولى لمشروع ‏‏"المدرسة الرقمية".
وتشمل المرحلة التشغيلية الأولى لهذه المدرسة 5 دول: مصر والأردن والعراق وموريتانيا وكولومبيا.
أمّا المستفيدون في البداية فهم 20 ألف طالب مع  التطلّع إلى مضاعفة العدد للوصول إلى مليون طالب منتسب للمدرسة خلال 5 سنوات، بحسب ما أوضحه بن راشد.
وتضم "المدرسة الرقمية" 120 مركز تعلم رقمي، و500 معلم في مرحلتها الأولى، وشراكات مع 30 منظمة دولية.
وتعتبر أول مدرسة رقمية متكاملة، توفر التعليم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة بطريقة يستطيع الطلاب الانضمام إليها أينما كانوا، مع اعطاء الأولوية للفئات المجتمعية الأقل حظاً والمحرومين واللاجئين في المجتمعات العربية والعالم.
أمّا في ما يخصّ المنهج الذي تعتمده، فهي توفر الدروس الرقمية في مواد الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، والحاسوب، وغيرها، بـ ٣ لغات بصورة مبدئية، هي اللغة العربية والفرنسية والإسبانية. 
 
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يلمع فيها نجم دبي في المجال التربوي. إذ اختتمت دبي العطاء وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة عام 2021 بعدد من الإنجازات العالمية التي عززت من مكانتها كجهة داعمة للتحول التعليمي العالمي.
و رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا إلا أن دبي العطاء وهي جزء من مبادرات بن راشد العالمية أطلقت عدداً من المبادرات والبرامج التعليمية الرئيسية التي ساهمت جميعها في تحقيق رؤيتها لتكون قوة رائدة تدفع عجلة التحول في مجال التعليم والتعلم لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

وكان للمنظمة جناح في اكسبو دبي، استقطب عام 2021 74,488 زائرا من الدولة وخارجها واستضاف 4,461 طالب من أكثر من 250 مدرسة شاركوا في ورش عمل تعليمية نظمتها دبي العطاء.
ورحب الجناح أيضاً بـ 874 زيارة مدرسية عام 2021 مانحاً الفرصة للمعلمين والطلاب لتجاوز الأفكار المغلوطة حول التعلم والاستمتاع بنظرة خاطفة نحو مستقبل التعليم ومهارات المستقبل إستضاف الجناح 47 فعالية حول عدد من المواضيع المتنوعة تتضمن التعليم وتمكين الفتيات والمهارات وغيرها الكثير.
إلى ذلك، استضاف الجناح 58 وفدا بما في ذلك ممثلين عن الأمم المتحدة ومسؤولين حكوميين ومتحدثين رفيعي المستوى ومؤسسات خاصة.
وجدير بالذكر أن "اكسبو دبي" يعدّ أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ويستمر حتى نهاية آذار الحالي. و بلغ إجمالي عدد الزيارات 16 مليون منذ افتتاحه مطلع تشرين الأول 2021 حتى نهاية شباط 2022.
 
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