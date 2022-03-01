في باريس.. متحف الشمع يزيل "تمثال بوتين"

وقال مدير المتحف ايف ديلو بحسب وسائل الإعلام الفرنسية، إنه "لم يعد من الممكن لنا تقديم مثل هذه الشخصية في المتحف"، مضيفاً "في نهاية هذا الاسبوع تعرض لبعض الاعتداءات من زوارنا".ولأول مرة في تاريخ المتحف يقرر إزالة احدى تماثيله، وتم إنشاء تمثال فلاديمير بوتين عام 2000، وستبقى المساحة فارغة بين تمثال رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج.واشار مدير المتحف الى انه "ربما يأخذ الرئيس الاوكراني زيلينسكي مكانه، ويصبح بطلا لأنه قاوم ولم يفر من بلاده".