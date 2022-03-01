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دوي انفجارات في كييف
دوليات
2022-03-01 | 16:03
3,371 مشاهدة
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف.
وأعلن الرئيس الروسي، فجر الخميس (24 شباط الحالي)، بدء "عملية عسكرية" في أوكرانيا.
وسمع دوي انفجارات قوية في عدد من مدن البلاد، بينما تحدثت كييف عن "غزو واسع" يجري حالياً.
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