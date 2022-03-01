دوي انفجارات في كييف

وأعلن الرئيس الروسي، فجر الخميس (24 شباط الحالي)، بدء "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

وسمع دوي انفجارات قوية في عدد من مدن البلاد، بينما تحدثت كييف عن "غزو واسع" يجري حالياً.