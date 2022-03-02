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تقرير يتحدث عن تطوع 70 يابانيا للقتال من أجل أوكرانيا

دوليات

2022-03-02 | 04:24
تقرير يتحدث عن تطوع 70 يابانيا للقتال من أجل أوكرانيا
918 مشاهدة

تحدث تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، عن أن عشرات اليابانيين استجابوا لدعوة أوكرانية لمتطوعين أجانب لمحاربة الغزو الروسي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا يوم الأحد إلى تشكيل "فيلق دولي"، وهو ما دفع العشرات من الولايات المتحدة وكندا إلى التطوع.

ونقلت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليومية عن شركة في طوكيو تتعامل مع المتطوعين القول إنه حتى يوم الثلاثاء، تقدم للتطوع 70 يابانيا، بينهم 50 عضوا سابقا في قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جانب اثنين من قدامى المحاربين في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

وأقر متحدث باسم السفارة الأوكرانية في اليابان بتلقي مكالمات من أشخاص "يريدون القتال من أجل أوكرانيا"، لكنه قال إن السفارة ليس لديها أي معلومات أخرى عن المتطوعين.

وقالت السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي في 28 شباط/ فبراير، إنها تشكر اليابانيين على استفساراتهم العديدة حول التطوع لكنها أضافت شرطا.

وقالت إن "أي مرشح لهذا يجب أن يكون لديه خبرة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية أو خضع لتدريب متخصص".

وفي منشور جديد على تويتر اليوم، قالت السفارة الأوكرانية باليابان إنها تبحث عن متطوعين لديهم خبرة في المجال الطبي أو تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات أو مكافحة الحرائق.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المهام المطلوبة من المتطوعين تتم عن بعد أم ستستلزم السفر إلى البلاد.

وفي آخر تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا، قال مستشار مجلس الأمن القومي الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنه تم إحباط محاولة لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حيث تم القضاء على مجموعة شيشانية أرسلت لقتله.

وأعلن البنك الدولي أنّه يحضّر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع.

وقال البنك في بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي "نجهّز حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، تبدأ بـ (…) دفعة سريعة لا تقلّ عن 350 مليون دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة هذا الأسبوع للموافقة عليها"، مشيراً إلى أنّ "هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة بقيمة 200 مليون دولار ستخصّص ”للصحة والتعليم".

إلى ذلك، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ديكتاتور"، وذلك في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس اليوم الأربعاء، بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن في أول خطاب له حول حال الاتّحاد أمام الكونغرس، إنّ ما يقوم به "ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنّه "في المعركة بين الأنظمة الديموقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن".
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