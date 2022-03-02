دولة عربية تعلن انتهاء موجة متحور "أوميكرون"

وقال منسق مركز طوارئ الصحة العامة بالوزارة معاذ المرابط ، خلال إيجاز حول الحالة الوبائية لجائحة كوفيد -19 في البلاد، للفترة الممتدة من 16 شباط إلى الأول من مارس 2022، أن "موجة متحور "أوميكرون" قد انتهت".وذكر موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في المغرب بلغ 1160975، والوفيات 15988.وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة، مشيرة إلى أن "عدد المتلقين لجرعات اللقاح بلغ 24.749 مليون شخص للجرعة الأولى، و23.2 مليون للجرعة الثانية، و5.741 مليون للجرعة الثالثة".