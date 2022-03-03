القوات الأوكرانية تقصف محطة حرارية في دونيتسك

وقال المقر: "في ليلة 2-3 مارس / آذار، أطلق مسلحون أوكرانيون مرة أخرى على مرفق لدعم الحياة. وأثناء القصف، تضرر مبنى المرجل في المحطة الحرارية في زويقسكي. وقام خبراء المتفجرات بفحص موقع القصف. ولم يسقط قتلى أو جرحى خلال القصف".في المرة السابقة، كما صرحت وزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك، أطلق الجيش الأوكراني النار على المحطة في 1 مارس.