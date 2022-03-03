20 الف سائح أوكراني في مصر ينتظرون العودة إلى بلادهم

ونقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية يفين جوبييف قوله إن "عددًا قليلًا من السياح سافروا من تلقاء أنفسهم، غير أن السفارة تعمل مع السلطات المصرية، وشركات السياحة، لترتيب عودة الأوكرانيين إلى الدول المجاورة لأوكرانيا".وأضاف: "كثيرون منهم يتصلون ويبدون استعدادهم للعودة، ويطلبون العودة لمحاربة الجنود الروس"، موضحًا أن "السفارة تتولى ترتيب العودة فقط إلى دول ثالثة".واشار جوبييف الى ان "مصر تسمح للأوكرانيين بالبقاء في الفنادق فئة 3 نجوم مجانًا ما داموا بحاجة لذلك، موضحا: "نحن نتوقع أن تعطينا الدول الأوروبية الضوء الأخضر لاستقبالهم، ويعمل حلفاؤنا هناك على تحديد المطارات التي يمكنها استقبال الأوكرانيين القادمين من مصر".ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، اليوم، حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسة منذ أيام على طريق سريع شمال كييف، وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.