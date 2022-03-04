بريطانيا: محادثات البرنامج النووي مع ايران تقترب من الوصول الى اتفاق

وقالت ستيفاني القاق "إنها وزملاءها من فرنسا وألمانيا سيغادرون إلى بلادهم لإطلاع الوزراء على أحدث التطورات".كما كتبت على تويتر: "نحن قريبون. مفاوضو الثلاثي الأوروبي سيغادرون لفترة وجيزة لإطلاع الوزراء على الوضع. مستعدون للعودة قريباً".يذكر ان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد اعتبر في وقت سابق اليوم أن "تعجل" الغرب التوصل إلى اتفاق نووي "لا يعني عدم مراعاة الخطوط الحمراء بالنسبة لطهران" بما في ذلك الضمانات الاقتصادية".وأضاف عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "وفد بلاده سيواصل العمل الجاد من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي جيد".