"فاو": أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعًا قياسيًا في شباط

‭‭ ‬‬وقالت المنظمة ان "مؤشر أسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، بلغ ما متوسطه 140.7 نقطة، في شباط مقابل، 135.4، في كانون الثاني".واضافت ان "ارتفاع أسعار المواد الغذائية ساهم بزيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما تحذّر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرّض السكان الأشد فقرًا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات".كما أصدرت المنظمة التي مقرها روما أول توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2022، وترى أن "إنتاج القمح العالمي سيرتفع إلى 790 مليون طن من 775.4 مليون في 2021".