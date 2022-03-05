النقد الدولي يتحدث عن الاقتصاد العالمي وحالة الأسواق المالية

وقال الصندوق في بيان له اليوم السبت، أنه "على الرغم من أن الوضع غير مستقر، ومن الصعب الإدلاء بأي توقعات، فإن العواقب الاقتصادية قد أصبحت جدية الآن".وأشار إلى أن "أسعار الطاقة والخامات، والقمح وغيره من الحبوب ارتفعت، مما زاد من ضغط التضخم".وأكد أن زيادة الأسعار ستؤثر على العالم كله، وخاصة على ذوي المداخيل المنخفضة الذين يشكل شراء الأغذية والوقود الحصة الكبرى من نفقاتهم.وأضاف أن العقوبات ضد روسيا تؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، محذرا من أن الأكثر تعرضا لهذا التأثير هي البلدان التي لها علاقات وثيقة مع روسيا أو أوكرانيا.