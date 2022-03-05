الصين تطلق 7 أقمار صناعية

أعلنت الصين إطلاق 7 أقمار صناعية من مركز "شيتشانغ" بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



وحسب المصادر الصينية، ستعمل الأقمار على رفد الشبكات وقدرة خدمة الإنترنت التي تضمنها أقمار المدار المنخفض".

كما ستعمل وفق تلك المصارد على تكنولوجيا الاستشعار عن بعد.