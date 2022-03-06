روسيا تعلن عزمها ضرب المنشآت الصناعية العسكرية الأوكرانية

وقال كوناشينكوف، إنه "يجبر النظام القومي في كييف عمال صناعة الدفاع الأوكرانية على إصلاح المعدات المتضررة حتى يمكن إرسالها إلى مناطق القتال. وكجزء من هدف نزع السلاح في أوكرانيا، ستستهدف القوات المسلحة الروسية ضربات عالية الدقة على منشآت صناعة الدفاع الأوكراني، وعلى العمال في تلك المصانع المغادرة".وتابع كوناشينكوف "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "بعض الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة".