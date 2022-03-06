بلينكن: العقوبات على روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني

وقال بلينكن عبر شبكة "سي بي إس" إن "العقوبات المفروضة على روسيا ردا على حربها بأوكرانيا "لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني.. لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد بأن (المطالب الروسية) خارج السياق".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن امس السبت أن بلاده طلبت من واشنطن ضمانات بأن "العقوبات التي تستهدفها على خلفية عملياتها العسكرية لأوكرانيا لن تطال تعاونها مع إيران، قبل إعادة العمل بالاتفاق النووي".فيما اعتبر مسؤول إيراني كبير أن "تلك المطالبة الروسية بضمانات من واشنطن بأن العقوبات على موسكو لن تضر بتعاونها مع إيران "غير بناءة" للمحادثات الجارية في فيينا والتي تهدف لإحياء اتفاق 2015 النووي".وأضاف، ان "طرح الروس هذا الطلب على الطاولة قبل يومين غير مفيد للمفاوضات النووية".