دولة عربية ترسل طائرة محملة بـ"المساعدت الإغاثية" إلى أوكرانيا

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن شحنة المساعدات الجديدة تأتي استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار، وذلك في ظل وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ حتى الآن.وهبطت طائرة المساعدات الإماراتية في مدينة لوبلن في بولندا، وتم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد.وقال السفير الإماراتي لدى أوكرانيا سالم الكعبي: "يأتي إرسال طائرة الإمدادات الطبية والإغاثية في إطار حرص دولة الإمارات على ضمان توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية".وأكد التزام دولة الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، وعلى وقوف الدولة وقيادتها إلى جانب كافة شعوب العالم للتغلب على أي أزمة إنسانية طارئة، ترسيخاً لنهج المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائم على العطاء والتسامح وخدمة الإنسانية جمعاء دون أي تمييز أو تفرقة.يذكر أن الإمارات أعلنت عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم (5 ملايين دولار أميركي) استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.