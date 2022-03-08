الأسهم الأوربية تحقق أدنى مستوى خلال عام

وحسب سي إن بي سي، فقد أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم عند أدنى مستوى في حوالي عام.وبالرغم من هذا الإغلاق المتدني إلا أنها "تمكنت من تقليص خسائرها بعد أن تلقت دعماً من قفزة 4.3% لأسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط فوق 130 دولاراً للبرميل".وبينما أغلق مؤشر ستوكس600 بانخفاض قدره 1.1%، وذلك بعد أن قلص خسائره التي بلغت 3%، اتضح أن اكثر الخاسرين في جلسات التداول كانت أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات.وجاء مؤشر FTSE البريطاني ليسجل أقل خسارة بين المؤشرات الرئيسية في أوروبا مع تراجعه 0.4% بدعم من ارتفاع أسهم BP وSHELL بنحو 3.8% و8% على الترتيب.ياتي ذلك على خلفية انباء عن اعتزام الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون فرض حظر على استيراد النفط من روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.وشكلت روسيا 17%من الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي و40% من الاستهلاك الأوروبي في 2021، بحسب مذكرة من بنك Goldman Sachsوأغلق المؤشر DAX الألماني منخفضاً 2%، موسعاً خسائره إلى أكثر من 20% من مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في 5 يناير 2022.وأنهى مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو الجلسة منخفضاً 4.1% إلى أدنى مستوى في 13 شهراً قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع وسط آراء متباينة بشأن كيف سيرد البنك على التأثير الاقتصادي لحرب أوكرانيا.