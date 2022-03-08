الرئيس اللبناني لوفد عراقي: ضرورة الانفتاح على العالم

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن "عون استقبل وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، بحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان وسفير لبنان في العراق علي الحبحاب وسفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك، حيث تركز البحث على التعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة".وشدد عون، على "أهمية انفتاح لبنان على العراق والدول العربية والعالمية للنهوض بكل قطاعاته".من جهته، قال الوزير العراقي: "تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة السابقة".وأضاف: "لا عائق سيحول دون تسهيل الاجراءات أمام المواطنين ورجال الأعمال في البلدين".أما وزير الصناعة جورج بوشكيان، فقال: "المرحلة إيجابية جدا مع العراق ولنتطلع إليها بروح إيجابية لنصل إلى أهدافنا".