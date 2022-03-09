أمير الكويت يعين وزيرين للدفاع والداخلية

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية- كونا، أن "مرسوما أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع".وكان كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.