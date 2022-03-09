ايرلندا: يجب ان لاتضيع فرصة اعادة الاتفاق النووي مع ايران

وقال كوفيني في حديث في معهد دبلن للشؤون الأوروبية والدولية: "يحتاج هذا حقا إلى القيام به قريبا جدا حتى ينجح، وإلا أظن أننا سنكون ببساطة قد ضيعنا الوضع الحالي الملائم للاتفاق... وستكون هذه مأساة حقا".هذا ولعب كوفيني دور وسيط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.وكانت المفاوضات انطلقت في العاصمة النمساوية في نيسان الماضي (2021)، قبل أن تتوقف في حزيران الماضي، مع انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لتستأنف لاحقا في تشرين الثاني وتتواصل حتى الآن، مع بوادر تفاؤل قوية في الأفق القريب!.