غوغل تضع قيودا على تشغيل "غوغل بلاي" في روسيا

وتوقفت غوغل ويوتيوب مؤخرًا، عن بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا، بعد فترات انقطاع مماثلة من تويتر وسناب شات، عقب شن موسكو عمليات عسكرية على أوكرانيا.وقال موقع يوتيوب في بيان اليوم الخميس: على سبيل المتابعة، نقوم الآن بتمديد هذا الإيقاف المؤقت ليشمل جميع ميزات تحقيق الدخل، بما في ذلك YouTube Premium واشتراكات القنوات وSuper Chat والمنتجات للمشاهدين في روسيا.وأضافت المنصة، أن قنوات يوتيوب في روسيا، ستظل قادرة على جني الأرباح من المشاهدين خارج روسيا، من خلال الإعلانات والميزات المدفوعة، مثل Super Chat وبيع المنتجات. تظل التطبيقات المجانية على Google Play متاحة أيضًا في روسيا، وفقًا لموقع دعم الشركة.وكان موقع يوتيوب، أعلن الأسبوع الماضي، حظر حسابي كل من تلفزيون روسيا اليوم ووكالة أنباء سبوتنيك الروسية، وجميع القنوات المتصلة بهما، في القارة الأوروبية.ونقلت وكالة سبوتنيك بيان شركة ألفابت الأمريكية مالكة جوجل، التي تدير موقع يوتيوب، والذي جاء فيه أن المنصة قامت بحظر القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية RT، وسبوتنيك، في جميع أنحاء أوروبا بشكل فعال، نظرًا للوضع المستمر في أوكرانيا.