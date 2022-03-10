واشنطن: نقترب كثيراً من التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي "وجهة نظرنا أننا قريبون. لقد اقتربنا منذ بعض الوقت".



وأضافت ساكي "نهاية المفاوضات تكون دائما هكذا عندما تُبحث عادة الأجزاء الصعبة".

الى ذلك، قالت الخارجية الأميركية "نقترب كثيرا من التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني".في المقابل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، إن طهران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء في محادثات فيينا الخاصة بملفها النووي.وأكد رئيسي أن طهران تسعى بقوة لرفع العقوبات المفروضة عليها في محادثات فيينا، حسبما نقلت "رويترز".وفي السياق نفسه، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي سريع، تشير إلى عدم وجود إرادة لديها لإبرام اتفاق قوي.وأضاف على تويتر: "تزداد محادثات إيران النووية تعقيدا كل ساعة بدون اتخاذ الولايات المتحدة قرارا سياسيا".وبعد ثماني جولات من المحادثات، تبقى نقاط الخلاف الرئيسية في الملف النووي الإيراني متمثلة في مطالبة طهران بضمان أميركي بعدم فرض مزيد من العقوبات أو أي خطوات عقابية أخرى في المستقبل، وطريقة وتوقيت إعادة القيود بصورة يمكن التحقق منها على النشاط النووي الإيراني.