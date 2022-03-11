تعليق مفاوضات الملف النووي الإيراني

A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors.



A final text is essentially ready and on the table.



As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 11, 2022

وكان الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن سابقاً اليوم تعليق المفاوضات بشكل مؤقت، مستخدماً تعبير "عوامل خارجية" للتحدث عن أسباب التوقف.وتطالب موسكو بضمانات إضافية، الأمر الذي يصعب التوصل إلى اتفاقية نهائية، بحسب ما يقوله المسؤولون الأوروبيون الذين يشرفون على المفاوضات.وعبر حسابه في تويتر غرّد بوريل قائلاً "يجب علينا أن نأخذ استراحة في المفاوضات بسبب عوامل خارجية"، لكنه لم يحدد طبيعتها، مشيراً إلى أن "النص النهائية للاتفاق شبه جاهز".