الخارجية الأوكرانية: روسيا قصفت مسجدا داخله 80 مدنيا في ماريوبول

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، إن القوات الروسية قصفت مسجدا في مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب أوكرانيا لجأ إليه أكثر من 80 من البالغين والأطفال، من بينهم رعايا أتراك.

وذكرت الوزارة في تغريدة على تويتر "قصف الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول".

وأضافت أن "أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك"، دون أن تُحدد متى وقع القصف.

كانت السفارة الأوكرانية في تركيا قالت إن "86 مواطنا تركيا، بينهم 34 طفلا، من بين أولئك الذين لجأوا إلى مسجد في مدينة ماريوبول المحاصرة".

وأفادت متحدثة باسم السفارة، نقلا عن معلومات من رئيس بلدية المدينة، بأنهم لجأوا إلى المسجد مع آخرين فروا من الهجوم الروسي على الميناء المطوق على بحر آزوف.

وأضافت المتحدثة "هناك مشكلات اتصال كبيرة حقا في ماريوبول، وليس هناك فرصة للوصول إليها."