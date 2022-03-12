الاتفاق النووي على شفا حفرة من الانهيار بسبب مطلب روسي

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، ”يجب ألا يحاول أحد استغلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة للحصول على تأكيدات منفصلة عن الخطة“، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“.ووصل المفاوضون المراحل النهائية من المباحثات التي تستهدف العودة إلى ما يسمى باتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، الذي يقضي برفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي الذي يراه الغرب منذ فترة طويلة "غطاء لتطوير قنابل ذرية".وأجبر مطلب في اللحظة الأخيرة، من روسيا، الحليف الوثيق لإيران، القوى العالمية التي اجتمعت في العاصمة النمساوية على التوقف لفترة غير محددة، على الرغم من وجود نص مكتمل إلى حد كبير، بحسب مسؤول أوروبي.وطالب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وعلى نحو غير متوقع السبت بضمانات شاملة بعدم تأثر التجارة الروسية مع إيران بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وهو مطلب تقول القوى الغربية إنه غير مقبول، وقالت واشنطن إنها لن تقبله.