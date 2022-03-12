بعد "الإعدامات الأخيرة".. الحوثيون يوجهون اتهاماً للسعودية

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الجماعة عبد القادر المرتضى في بيان نشره عبر "تويتر": "فيما اقترفه النظام السعودي من جريمة إعدام للعشرات من المظلومين علمنا أن من بينهم أسيران سيق بهما إلى ساحة الإعدام ظلما وعدوانا وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق المؤكدة على احترام جانب أسرى الحروب دون التعرض لهم بأي أذى".وأضاف أن "جريمة إعدام الأسيرين وهما (حاكم مطري يحيى البطيني وحيدر علي حيدر الشواذاني) تعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عليه بأي حال".وتابع: "أمام هذا التطور الخطير ندعو الأمم المتحدة للتعجيل في تحريك ملف الأسرى والقيام بما يتوجب عليها من مسؤولية لمعالجة هذا الملف الإنساني"، داعياً كل المنظمات الدولية والمحلية الى "إدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي على كل جرائمه بحق هذا الشعب".