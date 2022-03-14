إيران: لا نقبل بمراكز التخريب والجماعات الإرهابية قرب حدودنا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام ايرانية: "غير مقبول إطلاقا أن أحد جيراننا الذي تربطه علاقات عميقة وتفاعل معنا أن يكون مركز تهديد لإيران".وأضاف، "لقد أوجد الكيان الصهيوني مرارا حالة من انعدام الأمن انطلاقاً من الأراضي العراقية، ونُظمت بعض التجمعات المناهضة للثورة في إقليم كردستان ومن قبل الجماعات الإرهابية".وأشار خطيب زاده إلى أن "إيران لا تقبل أن يكون هناك مركز للتخريب وإرسال الجماعات الإرهابية بالقرب من حدودها سواء من قبل الجماعات المعادية للثورة أو من قبل الكيان الصهيوني".وتابع، "من المتوقع من الحكومة العراقية إنهاء هذا الوضع وألا تسمح بإساءة استغلال حدودها".وفي وقت سابق، تبنى الحرس الثوري الإيراني، الهجوم الصاروخي الذي أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أنه نفذ صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.ووفقا للحرس الثوري، استهدف الهجوم "مركزا إسرائيليا" في أربيل.ونشرت قنوات مؤيدة للحرس الثوري في مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهجوم نصوصا مفادها أن القصف نفذ ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني وسقوط قتلى إيرانيين جراء الغارات الإسرائيلية على سوريا.