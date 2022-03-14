ثلاثون ألف عسكري من "الناتو" يبدأون مناورات في النروج

وقال رئيس القيادة النروجية للعمليات الجنرال إنغفه أودلو: "إنها تدريبات دفاعية"، مشددا في تصريحات لشبكة "تي في 2" على أنها "ليست عملية عسكرية ذات هدف هجومي".وتنظم هذه المناورات البحرية والجوية والتي تتضمن عمليات إنزال وعمليات برية، على مساحات شاسعة من الأراضي النروجية بما في ذلك فوق الدائرة القطبية الشمالية، مع البقاء على مسافة مئات الكيلومترات عن الحدود الروسية النروجية.وامتنعت روسيا عن قبول الدعوة لإرسال مراقبين، وصرح سفيرها في أوسلو الأسبوع الماضي أن "تعزيز القدرات العسكرية للحلف الأطلسي قرب حدود روسيا لا يساهم في تعزيز أمن المنطقة".وتشارك في التدريبات 200 طائرة وحوالي خمسين بارجة من 27 دولة، على أن تستمر حتى الأول من نيسان.وانطلقت التدريبات بعمليات بحرية ونقل قسم من قوة التدخل السريع الأطلسية برا، وهي مهمة موكلة هذه السنة إلى فرنسا وبقيادتها.ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه روسيا هجومها على أوكرانيا، والذي استدعى عقوبات غربية واسعة ضد موسكو.