توقف جميع المواقع الإلكترونية الحكومية في إسرائيل

وذكرت صحيفة "جورازليم بوست" الإسرائيلية أن سبب انهيار مواقع الوزارات غير واضح.هذا ولم تصدر السلطات الإسرائيلية إلى حد الآن بيانا تكشف من خلاله العطل الذي أصاب المواقع الرسمية.من جهته، زعم موقع "hamal" العبري أن هجوما إلكترونيا إيرانيا عطل المواقع الحكومية في إسرائيل.وذكر الموقع العبري أن المستخدين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المواقع الحكومية.وأشار إلى أن مستخدمي "تويتر" في إيران ذكروا أن المواقع الإسرائيلية تتعرض الآن للهجوم من قبل قراصنة إيرانيين.