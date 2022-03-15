فيديو لعامل نظافة يغضب السعوديين.. فما قصته؟ (فيديو)

انتشر بين السعوديين خلال الساعات الماضية فيديو يظهر أحد عمال النظافة وهو يتسول بطريقة لا تخطر على البال، بهدف خداع الناس وجمع أكبر مبلغ ممكن.

وظهر في الفيديو الذي نشره مواطن سعودي عبر حسابه على "تيك توك"، عامل نظافة وهو يرمي القمامة عند إشارة المرور عندما تكون خضراء، ثم يرجع ويجمعها مرة أخرى بعدما تتوقف السيارات، محاولًا إظهار تعبه وشقاه بمسح عرق جبينه، عندما يكون قريبًا من السيارات، لاستعطاف قائدي المركبات.

وحصد المقطع المصور الذي لم يوضح في أي مدينة بالمملكة، حوالي 5 آلاف لايك، وشاركه حوالي 4 آلاف.

فيما أعرب العديد من رواد منصات التواصل عن استيائهم من هذه الظاهرة رغم أنها محظورة في المملكة، لا سيما عند إشارات المرور.

يذكر أن التسول محظور في السعودية، بصوره وأشكاله كافة، ويعاقب كل من امتهنه أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول. فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال، بحسب ما أعلنته سابقا النيابة العامة عبر صفحتها في تويتر.

كما أوضحت أنه يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين، ويمنع من العودة باستثناء أداء الحج أو العمرة.