بعد هجمات أربيل.. صحيفة إيرانية: ترقبوا ضربات جديدة على قواعد إسرائيل

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، حول انعكاس الهجوم الصاروخي الأخير للحرس الثوري الإيراني على محافظة أربيل، أن "الضربات الإيرانية ستستمر للعبث بالنظام الاسرائيلي الزائف، ولهذا ستتعرض قواعد أخرى تابعة للكيان الصهيوني إلى إطلاق نار وتكون هدفا لردود ضارية لاحقا".وأضافت، أن "روح المقاومة تصبح أكثر حيوية ونشاطا كل يوم، حيث أظهرت الضربة الصاروخية للحرس الثوري على عشرين إسرائيلياً في أربيل أن صعود المقاومة حقيقة مذهلة لا يمكن إنكارها ، واستمرار الصفعات القوية على النظام الصهيوني المغتصب هو نتيجة هذا النمو المتزايد، فسرطان إسرائيل محكوم عليه بالفشل ويجب استئصاله، وعليه ، فإن قواعد إسرائيلية أخرى ستتعرض لإطلاق نار وهي هدف لردود قصف لاحقة".وتابعت، "العقل المدبر لمناورات ديسمبر الصهيونية الثلاثة.. تم استهدافها بهجوم صاروخي للحرس الثوري الإيراني، حيث تم تصميم الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني وتنفيذه في الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من الصباح تزامنا مع وقت الحادث الإرهابي والدامي في مطار بغداد وبمناسبة عيد ميلاد العماد الحاج قاسم سليماني، بحسب الصحيفة".