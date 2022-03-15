الأمم المتحدة: طفل كل دقيقة يصبح لاجئا بسبب الحرب في أوكرانيا

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن طفل كل دقيقة يصبح لاجئا بسبب الحرب في أوكرانيا، يأتي ذلك بينما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، سلسلة عقوبات على روسيا تشمل قيودا على صادرات الحديد والصلب، وحظر تقديم أي خدمات للتصنيف الائتماني، نقلا عن تقارير إعلامية.

وكشف رئيس الوفد الروسي المعني بالتفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي عن إن المفاوضات مع وفد أوكرانيا تجرى يوميا عبر الفيديو كونفرانس، مضيفا أن " مهلة فنية أعطيت للوفود حتى اليوم الثلاثاء، من أجل إجراء مزيد من المباحثات الفردية".

جاء ذلك، بعدما أعلن رئيس الوفد المفاوض عن كييف ومساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، تأجيل جلسة أمس حتى اليوم.

وكتب ميدينسكي في حسابه على منصة (تليجرام)، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، " هذه الطريقة في التفاوض تتيح توفير الجهد والموارد"، مضيفا " نحن نسعى جاهدين لبذل كل ما في وسعنا للوفاء بالمهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل مستقبل روسيا السلمي".