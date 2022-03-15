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الثلوج تلامس البحر في لبنان: أهلًا بكانون الثالث!

دوليات

2022-03-15 | 07:04
الثلوج تلامس البحر في لبنان: أهلًا بكانون الثالث!
المصدر:
السومرية
1,428 مشاهدة

تصدّرت صور العاصفة "غريتا" التي تعصف بلبنان حاليًّا منشورات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.


متأثّرة بطقس أوكرانيا، العاصفة "غريتا" أو "لؤلؤة" تمدّد شتاء لبنان إلى كانون ثالث.
كتلة هوائية قطبية تخفض الحرارة الى مستويات غير مسبوقة، أدنى من معدلاتها بمتوسط 8 درجات. إذ سجلت في بعض المناطق الساحلية 4 درجات صباح اليوم.

وتداول اللبنانيون صورًا ومقاطع فيديو عدّة لتوثيق ما فعلته هذه العاصفة التي قلّما شهد مثلها بلدهم المعتدل المناخ إجمالًا.
 
 
 

وأبرز هذه المنشورات، مقطع الفيديو الذي نشره المتخصّص في الأحوال الأجوية وعلم المناخ الأب إيلي خنيصر.

يظهر الفيديو كيف كست الثلوج ملعب كرة قدم في منطقة ضبية الساحلية، لكنّها لم تمنع الشباب من ممارسة هوايتهم رغم البرد القارس.

 

وتتعمّق الموجة القطبية فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وتُدخل لبنان، سوريا، فلسطين وشمال الاردن الموجات الأقسى برودةً في تاريخها، فتتدنى درجات الحرارة حتى قبل ظهرالأربعاء لتلامس بقاعًا -5 الى -9 وعلى 1000متر بين -3 و -6 درجات على أن ينحسر المنخفض يوم الخميس.

 
 
 

ولكن مهلًا! فسيشهد لبنان منخفضًا جوّيًا جديدًا يومي الخميس والجمعة قادمًا من بلغاريا وتركيا ما يعني مزيدًا من الثلوج والأمطار التي تنحسر نهاية الأسبوع، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

 
 

كذلك، مع حلول فصل الربيع، لبنان سيكون على موعد مع منخفض جوي جديد عالي الفعالية  في 22 آذار، قادم من شمال افريقيا وتحديدا الجزائر فتتجدد الكتل القطبية الامر الذي قد يعيد سيناريو الثلوج التي ستتساقط على 800 متر.


 
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