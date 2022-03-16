فرنسا تدعو الى توقيع التفاهم المطروح حاليا لاحياء الاتفاق النووي

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لاجاندر، إن "هناك حاجة ملحّة لإبرام" الاتفاق، في وقت تقترب فيه إيران كل يوم من امتلاك القدرة على تصنيع قنبلة ذرية".وأضافت: "أخذنا علماً بموقف روسيا.. ندعو مجدداً جميع الأطراف لتبني نهج مسؤول واتخاذ القرارات اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنصف والشامل المطروح على الطاولة حالياً".من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، اليوم، أنه "سيتم الوصول لاتفاق "جيد وراسخ ومستدام" بدعم من جميع أطراف المفاوضات النووية في فيينا إذا تصرف الجانب الأميركي "بواقعية"، حسب تعبيره".وبموجب الاتفاق المبرم عام 2015، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.