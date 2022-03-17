جثة تدخن بين أكوام!.. فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بعدما شغل مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، أظهر أكياس جثث بينها واحدة تدخن سيجارة في أوكرانيا، مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الحقيقة أخيراً.

فقد تداول المستخدمون المقطع بكثرة، وقالوا إنه لجثة سقطت في أوكرانيا على وقع الاشتباكات إثر العملية الروسية هناك، إلا أن وكالة رويترز لاحقت المعلومات وفندتها.

@jimmy_dore

Look at the fake body count in Ukraine. One of the bodies is still having his last Cigarette lol pic.twitter.com/EzclfjnTcp — Ben Blacksmith (@Aguano375) March 12, 2022

وأظهر المقطع الذي تبلغ مدته 12 ثانية، وأظهر رجلاً داخل كيس أسود وذراعه في الخارج ممسكة بسيجارة مشتعلة يتصاعد منها الدخان، فيما بدا أن اثنين آخرين يرتبان أكياس الجثث خلفه في بناء أبيض وأمامهم سيارة.

كما أرفق بتعليق: "المعجزات لا تتوقف في أوكرانيا، كومة مفترضة من جثث المدنيين بعد هجوم روسي مزعوم، وبينها "أحد الموتى" لا يزال يدخن سيجارته".

إلى ذلك أكد فريق رويترز زيف المعلومات، موضحاً أن الصورة لا علاقة لها بأوكرانيا أبداً، بل أنها من فيديو موسيقي لمغني الراب الروسي ХАСКИ المعروف بـ"هاسكي"،

وكان نشره على موقع "تيك توك" متعاونا مع المخرجة الفنية ومصممة الإنتاج، فاسيا إيفانوف، في 28 مارس/آذار من العام الماضي 2021.