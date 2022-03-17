بعد 7 ساعات من ولادته.. وفاة الطفل اليمني صاحب العين الواحدة (صور)

أكدت مصادر محلية وطبية يمنية، وفاة الطفل اليمني، الذي ولد أمس الأربعاء، بعين واحدة وتجويف عيني وعصب بصري واحد، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء في اليمن.

وبحسب المصادر، فإن الطفل توفيَّ بعد 7 ساعات من ولادته وفشل محاولات لانقاذه من قبل الكادر الطبي في مستشفى الهلال الطبي بمدينة رداع، بحسب وكالات يمنية

وفي وقت سابق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق ولادة طفل بعين واحده، وهي حالة نادرة جدا في اليمن.

وبحسب معلومات فإن العالم شهد 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت بـ"ولادة أطفال ذى العين الواحدة"، وسُجلَت أول حالة عام 1665.