الحرس الثوري الإيراني يوجه رسائل تحذيرية للعراق: "امننا خط أحمر" - عاجل

وقال المتحدث باسم الحرس الإيراني، رمضان شريف في تصريحات لتلفزيون "المسيرة"، إنه "في حال لم يتحرك المسؤولون العراقيون لإزالة المقرات الإسرائيلية في إقليم كردستان وتم استهداف أمن إيران منها، فسنرد دون تردد".واعتبر شريف أن "من حق بلاده الطبيعي تدمير المقر الذي ينطلق منه اعتداء على الأمن الإيراني"، واصفا الأمر بالخط الأحمر.وزعم أن السفير الإيراني في العراق أوضح أنّه تم تحذير إقليم كردستان بشأن المقر الذي ضرب الأسبوع الماضي، بشأن وجود مقرين آخرين أيضا، وفق قوله.يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن يوم الأحد الماضي، مسؤوليته عن هجوم بصواريخ باليستية استهدف مدينة أربيل في شمال العراق، زاعما أنه استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر الإسرائيلي".كما حذر من أن تكرار استهدافه من قبل "الإسرائيليين" سيواجه بردود قاسية ومدمرة، في إشارة إلى أي غارات إسرائيلية جديدة قد تستهدف عناصره أو مقاره، متعهدا بالرد عليها بحسم.