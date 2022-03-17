ماكرون يحذر من أزمة غذائية في إفريقيا والشرق الأوسط

وقال ماكرون في تصريحات للصحافيين، أن على أوروبا قاطبة أن تتحمل مسؤولية المساعدة في حل أزمة غذائية عميقة مقبلة خلال 12-18 شهرًا القادمة، لاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط".واضاف أن "هذا الأمر يؤثر على أسعار التجزئة للمواد الغذائية في بعض أفقر الدول في العالم.يشار إلى أن معدلات أسعار القمح لا تعتبر في الوقت الحالي بعيدة كثيرا عن المستويات المسجلة سابقا خلال أزمة الغذاء الأخيرة في عامي 2007 و2008، والتي أدت إلى احتجاجات في العديد من الدول النامية، كما اعتبرت إلى حد بعيد من الأسباب التي أشعلت في حينه، ما عرف بانتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط.وتعتبر أوكرانيا من الدول الأساسية المصدرة للقمح لعدد من الدول العربية، والإفريقية أيضا.