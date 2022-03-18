الرئيس الأوكراني: سنصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي رغم كل الظروف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، انه لا بد من تقييد حرية حكومة موسكو ومحاصرة الموانئ الروسية، فيما بين ان القوات الروسية لا تزال تغلق الممرات الإنسانية باتجاه مدينة ماريوبول.

وذكر زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة وتابعتها السومرية نيوز، "سنصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي رغم كل الظروف وسنحصل على دعم الاتحاد الأوروبي لمواطنينا الذين اضطروا لترك منازلهم".

واضاف ان "على كل الشركات الدولية أن تمتنع عن التعامل مع النظام الروسي"، مبينا انه "يجب أن يعود العدو إلى أرضه مدحورا وستدفع روسيا ثمنا باهظا لغزوها أوكرانيا".

وتابع ان "القوات الروسية لا تزال تغلق الممرات الإنسانية باتجاه مدينة ماريوبول"، مشيرا الى ان "لا بد من تقييد حرية حكومة موسكو ومحاصرة الموانئ الروسية".