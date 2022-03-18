وثيقة مخابراتية روسية تكشف عن خطة صينية لغزو تايوان في الخريف

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، تفاصيل وثيقة مخابراتية روسية مسربة عن خطة صينية لغزو تايوان في الخريف المقبل، لكن الحرب الروسية على أوكرانيا أوقفت خطط بكين.

والوثيقة المؤرخة بتاريخ 9 آذار/ مارس، تكشف أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، كان ينوي غزو تايوان في الخريف.

وقالت المجلة؛ إن "الوثيقة كشف محتواها معارض روسي يقيم في فرنسا، وكتبها محلل يعمل في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهي واحدة ضمن وثائق أخرى مصدرها الاستخبارات".

ولفتت المجلة إلى أن "الوثيقة مصدرها المعارض الروسي، فلاديمير أوسيكين، وهو محام في مجال حقوق الإنسان، ويدير موقعا يوثق لانتهاكات حقوق الإنسان في السجون الروسية".

وقال أوسيكين؛ إنه "حصل على سبع وثائق منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا".

ونقلت المجلة عن كريستو غروزيف، المدير التنفيذي لمجموعة الصحافة الاستقصائية "بيلينغكات"، أنه يعتقد أن مسرب الوثائق شخص حقيقي من جهاز الأمن الفيدرالي.

وبحسب الوثيقة، فقد أفشلت العملية العسكرية الروسية خطة الصين، بعد الفوضى التي تسببت فيها العملية الروسية ومخاوف الصين من أن تطالها تبعات العقوبات المفروضة على موسكو.

وأكدت المجلة أن "وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، أكد أن بلاده يتعين عليها الاستعداد لهجوم صيني بغض النظر، مؤكدا علمه بالوثيقة الروسية".

وتعتبر الصين تايوان مقاطعة انفصالية تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، لكن قادة تايوان يقولون؛ إنه من الواضح أنها أكثر من مجرد مقاطعة، مشددين على أنها دولة ذات سيادة.