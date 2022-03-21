دولة أوروبية تسجل أقوى زلزال منذ أكثر من 30 عاماً

وأفاد معهد رصد النشاط الزلزالي بأن هذا يعد أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عام 1989، عندما وقع زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.وشعر سكان إقليم فيستلاند، الواقع بالقرب من مركز الزلزال، بقوة الهزة الارضية.وعلقت شركة اكوينور للنفط النرويجية الإنتاج في منصة نفط قريبة من مركز الزلزال. وقال متحدث باسم الشركة إنه تم الشعور بالزلزال في منصة سنور بي، ولكن لم ترد تقارير تفيد بوقوع أضرار.وكتب المتحدث" عندما نتأكد من أن ظروف العمليات الاعتيادية آمنة، سوف يتم استئناف الإنتاج".