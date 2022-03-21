جندي إيراني يقتل أربعة من زملائه بسبب الإجازة

وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "جنديا أقدم على قتل أربعة من زملائه في معسكر بمدينة ديلم، فيما قام باختطاف جندي آخر كرهينة“.وأوضح المصدر أن ”ما قام به الجندي ضد زملائه العسكريين في معسكر بمحافظة بوشهر جاء بسبب رفض القيادة العسكرية بالمعسكر منحه إجازة بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد وبدء عطلة عيد النوروز“.ووفق المصدر الإيراني فإن ”الجندي بعدما قام بقتل أربعة من زملائه قام باحتجاز جندي آخر كرهينة لكن أطلق سراحه فيما بعد“.ولم ترد أي معلومات عن هوية الجندي ووضعه الحالي وكيف قتل زملاءه العسكريين.