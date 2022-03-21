طهران تحسم الجدل بشأن "النشاطات النووية"

وفي بيان له بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد، أوضح محمد إسلامي قائلا: "إننا في منظمة الطاقة الذرية نتعهد بعدم التراجع عن استمرار النشاطات النووية السلمية تحت أي ظرف، وستستمر في جهودها حتى النهاية وقوة تامة لإنجاح خططها القيمة لأجل الشعب الإيراني العزيز".وتابع إسلامي: "التخطيط العام للصناعة النووية في إيران تم لاستمرار النشاطات النووية السلمية",