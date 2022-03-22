بينها العراق.. الهند تعيد التأشيرة الإلكترونية إلى 156 دولة

أعادت الهند جميع تأشيرات السياحة الإلكترونية الصالحة لمدة خمس سنوات الممنوحة لمواطني 156 دولة بينها العراق والتأشيرات الورقية العادية لمواطني جميع البلدان بأثر فوري، بعد عامين من تعليقها في أعقاب تفشي COVID-19.



وبينت السفارة الهندية في بغداد خلال بيان أن "الحكومة الهندية قررت إعادة تأشيرة السياحة الإلكترونية الصالحة حاليا لمدة خمس سنوات، والتي تم تعليقها منذ مارس 2020، إلى مواطني 156 دولة بعد الاعلان على اعادة ترتيب الرحلات الجوية مع دول العالم".

وأضافت أنه "سيتم استعادة التأشيرة السياحية العادية (الورقية) الصالحة لمدة 5 سنوات، الصادرة للمواطنين الأجانب من جميع البلدان، والتي ظلت معلقة منذ مارس 2020".

ووفقاً للبيان "سيتمكن الرعايا الأجانب الحاصلون على تأشيرات سياحية وتأشيرات سياحية إلكترونية من الدخول إلى الهند فقط من خلال نقاط التحقق من الهجرة البحرية (IPs) أو برامج المقارنات الدولية الخاصة بالمطار عن طريق الرحلات الجوية، بما في ذلك تلك الموجودة في إطار "مهمة Vande Bharat أو مخطط" فقاعة الهواء "أو عن طريق أي الرحلات الجوية التي تسمح بها المديرية العامة للطيران المدني أو وزارة الطيران المدني".

وأضاف البيان أن "التعليمات الحكومية لن تنطبق على المواطنين الأفغان الذين سيظلون خاضعين للتعليمات المنفصلة الصادرة عن وزارة الداخلية الاتحادية فيما يتعلق بمنح تأشيرة الطوارئ X-Misc".