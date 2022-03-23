بريطانيا.. اصابة عدة اشخاص اثر اطلاق غاز في مركز الالعاب المائية

وقالت خدمة الإسعاف بلندن على "تويتر" أنها "تتعامل مع واقعة في الحديقة وأضافت أن لديها أفرادا وإمكانات في الموقع".كذلك، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.من جهتها، قالت فرقة الإطفاء في لندن إنها "تتعامل مع تقارير عن "حادثة كيماوية" في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.من جانبه، قال عمدة لندن صادق خان في تغريدة "ما زلت على اتصال وثيق بخدمات الطوارئ لدينا الذين يتعاملون مع حادثة متعلقة بالغاز في مركز لندن للرياضات المائية هذا الصباح. حيث يعالج عدد من الأشخاص".وأضاف "الرجاء تجنب المنطقة التي تم تطويقها وإخلاؤها".