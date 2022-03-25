اتفاق روسي أوكراني مرتقب مع الوكالة الدولية لضمان أمن المنشآت النووية الأوكرانية

وقالت، إن "نافذة الفرصة كما نفهمها ما زالت غير مغلقة في الوقت الحالي".وأضافت: "خلال الأسابيع الأخيرة كانت هناك مناقشة نشطة لمبادرة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي لإبرام اتفاق بين الوكالة وموسكو وكييف من أجل ضمان سلامة المنشآت النووية الأوكرانية في سياق العملية الروسية العسكرية الخاصة.. من شأن 7 أحكام مهمة تم اقتراح إصلاحها في شكل التزامات للأطراف، بالطبع، أن تسهم في استقرار وإمكانية التنبؤ بكل ما يحدث الآن حول البنية التحتية النووية لأوكرانيا، ولا سيما محطات الطاقة النووية والأمن النووي للمنشآت".وتابعت: "روسيا تدعم مبادرة غروسي منذ البداية.. كنا مستعدين للتوقيع على الوثيقة التي طورتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشكل الذي أعده بها المدير العام للوكالة، وكنا على اتصال وثيق مع رافائيل غروسي بشأن هذه المسألة".وأشارت، إلى أن "المسؤولية عن تعطيل الاتفاق الثلاثي ومن ثم اتفاقيتين ثنائيتين متوازيتين تقع بالكامل على عاتق أوكرانيا".وشددت زاخاروفا، على أن "روسيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المنشآت النووية في أوكرانيا على المستوى المناسب".يذكر أن غروسي صرح عقب بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، بأن "الوكالة تبحث مع موسكو وكييف آلية لضمان سلامة محطات الطاقة النووية الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي، وأن الوكالة مستعدة لإرسال خبراء إلى أوكرانيا دون تأخير".