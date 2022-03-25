بعد قصفها من "الحوثي".. 15 فرقة تكافح حريق أرامكو

وقالت قناة "العربية" في جدة إن 15 فرقة تكافح حريق محطة توزيع الوقود التابعة لأرامكو، وأنه يتوقع السيطرة على النيران خلال ساعات.وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، إن "محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء اليوم ، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم أيضاً، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات".وقد أعرب المصدر عن "إدانة السعودية الشديدة لهذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية".